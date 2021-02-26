Заключительный этап Кубка IBU перенесён из Италии в Австрию
Заключительный этап Кубка IBU перенесён из Риднау (Италия) в Обертиллиах (Австрия), сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).
Сообщается, что причиной стали введённые в итальянском регионе ограничительные меры по борьбе с коронавирусом.
«На протяжении всего сезона IBU рассматривал альтернативные сценарии проведения каждого этапа Кубка IBU в случае, если того потребует ситуация с коронавирусом. На данный момент Обертиллиах принимает юниорский чемпионат мира и сможет обеспечить идеальные условия для спортсменов, так как там имеется вся необходимая в условиях пандемии инфраструктура», — говорится в заявлении IBU.
Обертиллиах сейчас принимает юниорский чемпионат мира.
Финальный этап Кубка IBU пройдёт с 10 по 14 марта.
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