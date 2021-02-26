Сборная Норвегии назвала состав на этапы Кубка мира в Нове-Месте

Стал известен состав сборной Норвегии на восьмой и девятый этапы Кубка мира по биатлону в Нове-Месте (Чехия), сообщает пресс-служба Федерации лыжных видов спорта Норвегии на официальном сайте.

Биатлон. Кубок мира. Нове-Место, Чехия

Состав сборной Норвегии

Мужчины: Йоханнес Бё, Йоханнес Дале, Тарьей Бё, Стурла Холм Легрейд, Ветле Шоста Кристиансен, Эндре Стрёмсхейм.

Запасные: Филип Фьельд Андерсен.



Женщины: Тириль Экхофф, Марте Рёйселанд, Ингрид Тандреволд, Ида Лиен, Каролине Кноттен, Рагнхильд Фемстейневик.

Запасные: Каролин Эрдаль.

В марте в Нове-Месте пройдут сразу два этапа Кубка мира сезона-2020/2021 по биатлону: первый — с 4 по 7, второй — с 11 по 14 марта. Сезон завершится 21 марта в Эстерсунде (Швеция).