Крючков: не думаю, что ребята на ЧМ показали себя слабее, чем обычно. Кроме Логинова

Андрей Крючков, бывший тренер Антона Шипулина, поделился своим мнением о выступлении российских биатлонистов на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Напомним, сборная России завоевала лишь одну медаль — бронзовую в мужской эстафете.



«Выступление на чемпионате мира? Есть положительные моменты. Эдуарду Латыпову удалось себя мобилизовать. Он выступил лучше, чем на Кубке мира. Скорее всего, ему подошла методика непосредственной подготовки, и он умеет выстраивать правильную линию поведения.

Я почувствовал, что он где-то экономит энергию, а где-то — наоборот. Например, смотрю — он в первую неделю начал фотографии в «Инстаграме» выкладывать, а потом оп! — и всё пропало. В первую неделю были восстановительные тренировки. Поэтому он разгрузился психологически, отсюда и фотографии в «Инстаграме». А затем начался другой этап подготовки, из-за чего постов не стало. Для меня это знак, что он переключает свою линию поведения.



Если говорить про других ребят, то не думаю, что они показали себя слабее, чем обычно, за исключением Саши Логинова. У него большой опыт выступления на ответственных стартах и завоевания медалей высшей пробы. Этот опыт должен был сработать на него. Но не получилось. Вот за него по-настоящему обидно.



Вижу положительную динамику у Карима Халили. Он смог мобилизовать себя, хоть и только на одну индивидуальную гонку. В эстафете он тоже практически справился со своим этапом. Смог настроиться, отстраниться от привходящих сбивающих факторов. Этот опыт в будущем должен позволить ему более успешно выступать на самых ответственных стартах», — приводит слова Крючкова Матч ТВ.