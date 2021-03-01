Сборная России по биатлону объявила состав на этап Кубка мира в Нове-Месте

Сборная России по биатлону назвала состав на этап Кубка мира в Нове-Месте (Чехия), который пройдёт с 4 по 7 марта.

Мужчины: Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Кирилл Стрельцов, Карим Халили.

Женщины: Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Евгения Павлова.

Сообщается, что Карим Халили и Кирилл Стрельцов не летели с командой. Они тренировались в Европе и присоединятся к сборной уже в Нове-Место.

Напомним, на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения), который проходил с 10 по 21 февраля, сборная России завоевала лишь одну медаль, а именно бронзу в мужской эстафете.

Ранее Ирина Казакевич рассказала, чего не хватило национальной команде на ЧМ.