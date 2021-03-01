Казакевич призналась, что стесняется общаться с иностранными биатлонистами

Биатлонистка сборной России Ирина Казакевич призналась, что недостаточные познания в английском языке осложняют ей общение с зарубежными спорстменами.

«Не думаю, что кто-то из иностранцев к нам относится враждебно. В мужской команде несколько ребят точно владеют языком. У нас все пока в стадии обучения. Все массово начали учить английский (смеётся).

Общение, конечно, способствовало бы налаживанию отношений. Может быть, коммуникация могла бы изменить их общее представление о России.

Допустим, на тренировках смотрю, как канадцы общаются со швейцарцами или французы с немцами и так далее. У меня пока есть какое-то стеснение. Пересекаешься где-то, всё понимаешь, о чём они говорят, и можно же влезть в диалог, но в итоге просто сидишь и стесняешься. Надо этот барьер как-то убирать», — приводит слова Казакевич «Р-Спорт».