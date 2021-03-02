Дмитрий Губерниев — Антону Шипулину: я тоже бы бежал! Но у вас нету лыжни, всё разрушено

Чемпион мира 2017 года по биатлону, депутат Госдумы РФ Антон Шипулин сообщил, что принял участие в лыжной гонке «Уральская сотня».
«На выходных принял участие в лыжной гонке «Уральская сотня». 100 километров (на двоих) за 4,5 часа — хороший результат. Гонку начали в -26, пока бежали, «потеплело» до — 18. Ультрамарафон проводится по инициативе призёра Олимпийских игр Ивана Алыпова уже в третий раз. Организация марафона на высоте, всё прошло очень круто. Зарядился положительными эмоциями перед насыщенной работой в регионе», — написал Шипулин.
Пост доступен в «инстаграме» Антона Шипулина
На пост Шипулина отреагировал известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. В комментарии он написал: «Я тоже бы бежал! Но у вас нету лыжни, всё разрушено...»
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