«Он пришёл дать нам волю!» Дмитрий Губерниев поздравил Горбачёва с 90-летним юбилеем
Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев поздравил с днём рождения первого и единственного президента СССР Михаила Горбачёва. Сегодня, 2 марта, Горбачёву исполнилось 90 лет.
«Он пришёл дать нам волю! С юбилеем, Михаил Сергеевич Горбачёв! Здоровья! Уважуха! Вы мощный!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Горбачёв — советский и российский государственный, политический, партийный и общественный деятель. Последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985—1991), последний председатель Президиума Верховного Совета СССР (1988—1989), затем первый председатель Верховного Совета СССР (1989—1990), первый и единственный президент СССР (1990—1991). Самый долгоживущий правитель России в истории.
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