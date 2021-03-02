«Он пришёл дать нам волю!» Дмитрий Губерниев поздравил Горбачёва с 90-летним юбилеем

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев поздравил с днём рождения первого и единственного президента СССР Михаила Горбачёва. Сегодня, 2 марта, Горбачёву исполнилось 90 лет.

«Он пришёл дать нам волю! С юбилеем, Михаил Сергеевич Горбачёв! Здоровья! Уважуха! Вы мощный!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Горбачёв — советский и российский государственный, политический, партийный и общественный деятель. Последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985—1991), последний председатель Президиума Верховного Совета СССР (1988—1989), затем первый председатель Верховного Совета СССР (1989—1990), первый и единственный президент СССР (1990—1991). Самый долгоживущий правитель России в истории.