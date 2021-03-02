«Нужно быть Большуновым, чтобы это проглатывать». Крюков о смазке лыж на ЧМ по биатлону

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам, трёхкратный чемпион мира Никита Крюков посетовал на качество смазки лыж в сборной России на ЧМ по биатлону. Напомним, россияне завоевали лишь одну медаль, а именно бронзу в мужской эстафете.

«Заметил, что качество смазки лыж на этом чемпионате было не лучшим. Было видно, что в подъём наши едут со всеми, а на спусковых участках получают по две-три секунды, фактически на ровном месте. Если такое происходит на каждом спуске, то нужно быть Александром Большуновым, чтобы это всё проглатывать и не замечать. А если ты одного уровня с соперниками или чуть слабее, то просто не вывезешь.

Медаль ребят в эстафете — это, конечно, не героизм, но это очень здорово», — цитирует Крюкова ТАСС.