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Анастасия Гришина стала 7-й в гонке преследования на юниорском чемпионате мира по биатлону

Словенская биатлонистка Лена Репинч стала победительницей гонки преследования на чемпионате мира по биатлону среди юниоров в Обертиллиахе (Австрия). Второе место заняла итальянка Мартина Трабукки. Тройку призёров замкнула её соотечественница Линда Цингерле.



Лучшей из россиянок стала Анастасия Гришина, занявшая седьмое место.

Биатлон. Юниорский чемпионат мира. Обертиллиах, Австрия

Гонка преследования. Девушки

1. Лена Репинч (Словения) – 21.20,8 (2).

2. Мартина Трабукки (Италия) – +14,9 (1).

3. Линда Цингерле (Италия) – +26,0 (5)...

7. Анастасия Гришина (Россия) – +1.01,8 (1)...

31. Влада Шишкина (Россия) – +3.36,3 (3).

40. Василиса Марусова (Россия) – +4.17,3 (4).

Ранее Репинч победила в спринтерской гонке. Лучшей из россиянок была Гришина, ставшая восьмой.