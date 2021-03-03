Россиянки не попали в топ-10 в гонке преследования на юниорском ЧМ. У Гореевой 6 промахов

Российские биатлонистки остались без медалей в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону среди юниоров в Обертиллиахе (Австрия). Лучшей из россиянок стала Анастасия Гореева, занявшая 15-е место.
Победу одержала швейцарка Эми Басерга. Серебряным призёром стала норвежка Синне Оврен. Бронза досталась итальянке Ребекке Пасслер.
Биатлон. Юниорский чемпионат мира. Обертиллиах, Австрия
Гонка преследования. Юниорки
1. Эми Басерга (Швейцария) – 29.22,4 (1).
2. Синне Оврен (Норвегия) – +41,8 (3).
3. Ребекка Пасслер (Италия) – +47,5 (3).
...15. Анастасия Гореева (Россия) – +2.05,9 (6).
...21. Амина Иванова (Россия) – +2.46,5 (1).
...29. Анастасия Шевченко (Россия) – +3.28,1 (4).
...31. Илона Знакова (Россия) – +3.30,5 (4).
...49. Мария Кретова (Россия) – +5.21,4 (1).
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