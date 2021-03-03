Россиянин Денис Иродов стал трёхкратным чемпионом мира по биатлону среди юношей

Российский биатлонист Денис Иродов завоевал золотую медаль в гонке преследования на чемпионате мира среди юниоров в Обертиллиахе (Австрия). Серебряным призёром стал поляк Марчин Завол. Бронза досталась представителю Швеции Оскару Андерссону.



Для Иродова эта победа стала третьей на нынешнем чемпионате мира – ранее он выиграл золото в индивидуальной гонке и спринте.



Биатлон. Юниорский чемпионат мира. Обертиллиах, Австрия

Гонка преследования. Юноши

1. Денис Иродов (Россия) – 27.13,3 (1).

2. Марчин Завол (Польша) – +1.27,0 (2).

3. Оскар Андерссон (Швеция) — +1.34,6 (4)...

12. Олег Домичек (Россия) — +2.44,2 (4)...

42. Роман Бойчевский (Россия) — +5.09,2 (2).

Юниорский чемпионат мира по биатлону завершится 6 марта.