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Россиянин Денис Иродов стал трёхкратным чемпионом мира по биатлону среди юношей

Россиянин Денис Иродов стал трёхкратным чемпионом мира по биатлону среди юношей
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0

Российский биатлонист Денис Иродов завоевал золотую медаль в гонке преследования на чемпионате мира среди юниоров в Обертиллиахе (Австрия). Серебряным призёром стал поляк Марчин Завол. Бронза досталась представителю Швеции Оскару Андерссону.

Для Иродова эта победа стала третьей на нынешнем чемпионате мира – ранее он выиграл золото в индивидуальной гонке и спринте.

Биатлон. Юниорский чемпионат мира. Обертиллиах, Австрия
Гонка преследования. Юноши
1. Денис Иродов (Россия) – 27.13,3 (1).
2. Марчин Завол (Польша) – +1.27,0 (2).
3. Оскар Андерссон (Швеция) — +1.34,6 (4)...
12. Олег Домичек (Россия) — +2.44,2 (4)...
42. Роман Бойчевский (Россия) — +5.09,2 (2).

Юниорский чемпионат мира по биатлону завершится 6 марта.

Денис Иродов выиграл спринт и стал двукратным чемпионом мира по биатлону среди юношей
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