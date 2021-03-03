Михаил Первушин завоевал бронзу в пасьюте на юниорском чемпионате мира по биатлону

Российский биатлонист Михаил Первушин завоевал бронзовую медаль в гонке преследования на чемпионате мира среди юниоров в Обертиллиахе (Австрия). Золотым призёром стал француз Эмильен Клод. Серебро досталась ещё одному представителю Франции Эрику Перро.
Биатлон. Юниорский чемпионат мира. Обертиллиах, Австрия
Гонка преследования. Юниоры
1. Эмильен Клод (Франция) – 32.16,5
2. Эрик Перро (Франция) – отставание 7,7
3. Михаил Первушин (Россия) – + 14,2
4. Никлас Хартвег (Швейцария) – + 16,7
5. Йорген Сетер (Норвегия) – 18,2
6. Витеслав Хорниг (Чехия) – + 18,5
7. Алекс Цисар (Словения) – + 31,1
8. Микулаш Карлик (Чехия) – + 33,2
9. Данило Ритмюллер (Германия) – + 48,7...
23. Даниил Серохвостов – + 2.13,8…
32. Андрей Вьюхин – + 3.00,2 ...
34. Артем Смирнов (все – Россия) – + 3.08,4…
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