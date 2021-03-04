Д. Васильев — о составе России на эстафету: глупость тренеров, которая не поддаётся логике

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев оценил состав женской сборной России на эстафетную гонку, которая состоится в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Месте (Чехия) сегодня, 4 марта. Участие в гонке примут Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Лариса Куклина и Светлана Миронова.
«Сложно объяснить решения, особенно если они нелогичны. Считаю это глупостью тренеров, которая не поддаётся никакой логике. Я вообще этого не понимаю… Миронова на последнем этапе — это, конечно, круто — в кавычках. Казакевич тоже невозможно убрать, она же «своя». Кайшева, на мой взгляд, нормальный финишёр. Надо их накатывать и ещё раз накатывать. Это общее непонимание, как управлять командой. Это же не клуб, а сборная страны», — приводит слова Васильева РИА «Новости».
Начало гонки запланировано на 18:05 мск.
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