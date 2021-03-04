Вице-президент СБР рассказал, сколько стоит подготовка одного биатлониста уровня топ-30

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов рассказал, какая сумма требуется для подготовки биатлониста, который способен попадать в топ-30.

«Чётко понимаю стоимость, потребности, типажи родителей и тренеров, критерии попадания в УОР (училище олимпийского резерва. — Прим. «Чемпионата»). И как выстроена бюджетная система, кормящая, но неповоротливая, не всегда эффективная, сильно оторванная от реалий современной спортивной жизни, тоже понимаю.

На подготовку биатлониста уровня тридцати лучших в стране требуется миллион рублей в год. Вкладывать их надо лет пять-шесть, до первых серьёзных соревнований. Конечно, ни одно госучреждение таких сумм на всех учеников спортивных школ выделить не может», — приводит слова Нуждова «Матч ТВ».