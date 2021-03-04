В СБР ответили на вопрос, почему в сборной России нет звёзд уровня Фуркада

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов ответил на вопрос, почему в России нет звёзд уровня пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада.
«Хотите услышать про какую-то одну точку, в которой всё теряется? Например, тренеры плохие, или методики неправильные, или в раннем возрасте из детей соки выжали? Не услышите. Теряется, полагаю, по всей цепочке.
Разделим процесс, условно, на десять частей: родители, лыжная секция, первый тренер, второй тренер, начало обучения стрельбе, юниорство, ЦСП и так далее. Проигрываем странам-лидерам на каждом сегменте. Где-то колоссально, где-то по чуть-чуть.
Посмотрите статистику юношеских чемпионатов мира в лыжах и биатлоне. Мы там выкашиваем всех подряд? Нет. Бывают неплохие годы, но о тотальном превосходстве говорить нельзя. Когда-то, может, и было, сейчас нет. Не существует одного узла, поковырявшись в котором можно всё исправить», — цитирует его «Матч ТВ».
- 4 марта 2021
-
10:10
-
09:32
-
09:27
-
09:20
-
09:08
-
09:03
-
08:57
- 3 марта 2021
-
23:17
-
21:26
-
17:59
-
16:31
-
14:41
-
13:33
-
12:23
-
09:00
-
01:09
- 2 марта 2021
-
21:28
-
17:34
-
14:40
-
14:24
-
12:54
-
12:13
-
09:02
-
08:28
-
08:27
- 1 марта 2021
-
22:29
-
18:05
-
15:26
-
14:13
-
14:09
-
11:10
-
10:08
-
09:40
- 28 февраля 2021
-
12:00
- 27 февраля 2021
-
19:58