В СБР ответили на вопрос, почему в сборной России нет звёзд уровня Фуркада

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов ответил на вопрос, почему в России нет звёзд уровня пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада.

«Хотите услышать про какую-то одну точку, в которой всё теряется? Например, тренеры плохие, или методики неправильные, или в раннем возрасте из детей соки выжали? Не услышите. Теряется, полагаю, по всей цепочке.

Разделим процесс, условно, на десять частей: родители, лыжная секция, первый тренер, второй тренер, начало обучения стрельбе, юниорство, ЦСП и так далее. Проигрываем странам-лидерам на каждом сегменте. Где-то колоссально, где-то по чуть-чуть.

Посмотрите статистику юношеских чемпионатов мира в лыжах и биатлоне. Мы там выкашиваем всех подряд? Нет. Бывают неплохие годы, но о тотальном превосходстве говорить нельзя. Когда-то, может, и было, сейчас нет. Не существует одного узла, поковырявшись в котором можно всё исправить», — цитирует его «Матч ТВ».