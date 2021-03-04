Вице-президент СБР: с таким обеспечением форму биатлонисты могут и за свой счёт постирать
Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов поделился подробностями финансирования спортсменов, выступающих в национальной команде.
«СБР к призовым спортсменов отношения не имеет. Деньги приходят им напрямую на банковские карты. При этом команду кормят, селят, возят за счёт государства. Тренеры, сервис-группа, массажисты с врачами тоже не стоят спортсменам ни копейки.
Имея такое обеспечение, форму-то уж можно за свой счёт постирать. Кстати, ни разу не слышал от спортсменов подобных просьб.
За футболистов платят клубы, а здесь — государство. Кубок мира — коммерческие соревнования, спортсмены зарабатывают призовые. Есть на что постирать, если сами не хотят», — приводит слова Нуждова «Матч ТВ».
Вице-президент СБР рассказал, сколько стоит подготовка одного биатлониста уровня топ-30
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