Вице-президент СБР: с таким обеспечением форму биатлонисты могут и за свой счёт постирать

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов поделился подробностями финансирования спортсменов, выступающих в национальной команде.

«СБР к призовым спортсменов отношения не имеет. Деньги приходят им напрямую на банковские карты. При этом команду кормят, селят, возят за счёт государства. Тренеры, сервис-группа, массажисты с врачами тоже не стоят спортсменам ни копейки.

Имея такое обеспечение, форму-то уж можно за свой счёт постирать. Кстати, ни разу не слышал от спортсменов подобных просьб.

За футболистов платят клубы, а здесь — государство. Кубок мира — коммерческие соревнования, спортсмены зарабатывают призовые. Есть на что постирать, если сами не хотят», — приводит слова Нуждова «Матч ТВ».