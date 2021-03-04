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Каминский объяснил, почему Логинов ему не доверяет

Каминский объяснил, почему Логинов ему не доверяет
Биатлон / Кубок мира 0

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, почему лидер команды Александр Логинов предпочитает тренироваться на самоподготовке, вместе с личным тренером Александром Касперовичем.

«Почему Логинов не доверяет мне? Потому что он устал перепрыгивать от одного тренера сборной к другому. Когда спортсмен доверяет тренеру и делает всё, что должен, определённый результат будет, даже если методическое направление выбрано не идеально. А у нас спортсменам пришлось мотивацию возвращать, хотя некоторые, конечно, пришли с хорошим настроем на работу», — цитирует Каминского Metaratings.

Напомним, на чемпионате мира в Поклюке (Словения) сборная России завоевала лишь одну медаль, а именно бронзу в мужской эстафете.

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