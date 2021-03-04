Каминский: Губерниев единственный, кто приходил в команду, прежде чем открывать рот по ТВ

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский оценил работу известного комментатора Дмитрия Губерниева.

«Я с ним давно знаком. Считаю, что это лучший комментатор, который у нас есть. Единственный, который приходил в команду и готовился, прежде чем рот открывать по телевизору. Узнавал данные спортсменов, тренеров, где, с кем тренировались, лично знакомился со спортсменами. А у нас комментаторы часто говорят о спортсменах, которых с трудом узнают в лицо.

Губерниев работает профессионально. Да, он порой, как нам кажется, говорит лишнее, но он высказывает своё мнение, имеет право. Если бы он работал на советском телевидении, его бы ограничивали в этом плане, был бы как Озеров в своё время, идеальный комментатор. По эмоциональности, информативности, слову он мне нравится больше всех. Поклониться ему готов за то, что сказал про Эдуарда Панжинского (отца и тренера олимпийского призёра Александра Панжинского. — Прим. «Чемпионата»), который таскал резак на себе в Хабаровске. Я сам по себе знаю, что это такое», — цитирует Каминского Metaratings.