Вице-президент СБР об Иродове: из всех наших молодых ребят он самый устойчивый к стрессам

Вице-президент СБР Юрий Векшин рассказал о биатлонисте Денисе Иродове, который завоевал уже три золотые медали на чемпионате мира среди юношей в Обертиллиахе.

«Парень уже третий год в юношеской сборной. В прошлом году на юношеской Олимпиаде в Лозанне Денис завоевал две серебряные медали. Не стоит забывать, что сейчас проходит юниорский чемпионат мира, на нем соревнуются спортсмены до 21 года. А Денису всего восемнадцать. В юношеской команде он у нас первый по рейтингу, и по всем критериям на следующий год перейдёт в юниорскую сборную. Что сказать о его качествах? Денис психологически устойчив, всегда этим выделялся в команде. Его с детских лет тренирует папа Вадим. Он много в сына вложил.

Из всех наших молодых ребят он лучше всех психологически устойчив к различным стрессам. Хотя возраст сейчас непростой, но Денис старается не поддаваться, всегда держать себя в руках. Учитывая, что речь о 18-летнем парне, это важное качество. С ним приятно работать.

Он закрыл свою страницу в «Инстаграме»? На время чемпионата Денис пока её не ведёт, чтобы не отвлекаться. Согласен с его решением, это опять же говорит о его ответственности. Вот выиграем завтра эстафету, пусть там про это и напишет. Тогда уже можно расслабиться», — цитирует Векшина «Советский спорт».