Казакевич — об эстафете на этапе КМ: восемь выстрелов в стрельбе стоя — непозволительно

В настоящее время на восьмом этапе Кубка мира В Нове-Место (Чехия) проходит женская эстафетная гонка. Ирина Казакевич, уже отбежавшая второй этап, прокомментировала своё выступление.

«Говорили, чтобы шла в своём темпе. Главное было справиться со стрельбой. Конечно, восемь выстрелов в стрельбе стоя — непозволительно, но главное, что закрыла. Уже начался какой-то мандраж. Получилось успокоиться, но ножно было работать чисто», — сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».



Помимо Казакевич в составе сборной России в гонке принимают участие участие Ульяны Кайшевой, Лариса Куклина и Светлана Миронова.

Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Нове-Место, Чехия

Расписание соревнований

4 марта

18:05 мск – эстафета, женщины.



5 марта

17:20 – эстафета, мужчины.



6 марта

13:00 – спринт, женщины.

17:40 – спринт, мужчины.