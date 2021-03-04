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Казакевич — об эстафете на этапе КМ: восемь выстрелов в стрельбе стоя — непозволительно

Казакевич — об эстафете на этапе КМ: восемь выстрелов в стрельбе стоя — непозволительно
Биатлон / Кубок мира 0
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В настоящее время на восьмом этапе Кубка мира В Нове-Место (Чехия) проходит женская эстафетная гонка. Ирина Казакевич, уже отбежавшая второй этап, прокомментировала своё выступление.

«Говорили, чтобы шла в своём темпе. Главное было справиться со стрельбой. Конечно, восемь выстрелов в стрельбе стоя — непозволительно, но главное, что закрыла. Уже начался какой-то мандраж. Получилось успокоиться, но ножно было работать чисто», — сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».

Помимо Казакевич в составе сборной России в гонке принимают участие участие Ульяны Кайшевой, Лариса Куклина и Светлана Миронова.

Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Нове-Место, Чехия
Расписание соревнований
4 марта
18:05 мск – эстафета, женщины.

5 марта
17:20 – эстафета, мужчины.

6 марта
13:00 – спринт, женщины.
17:40 – спринт, мужчины.

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