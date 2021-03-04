Сборная Украины дисквалифицирована за неверную передачу эстафеты на этапе КМ в Нове-Место

Сборная Украины была дисквалифицирована за неправильную передачу эстафеты на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Изначально украинки финишировали четвёртыми, но затем их результат был аннулирован. Таким образом, сборная России переместилась с восьмого на седьмое место.
Биатлон. Кубок мира. Нове-Место, Чехия
Эстафета. Женщины
1. Швеция (Мона Брорссон, Ханна Эберг, Линн Перссон, Эльвира Эберг) —1:03.26,6
2. Беларусь (Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена Кручинкина) – отставание 1,2
3. Франция (Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Клоэ Шевалье, Жулия Симон) — + 27,8…
8. Россия Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Лариса Куклина и Светлана Миронова – + 51,6
В общем зачёте Кубка мира у мужчин лидирует действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» норвежец Йоханнес Бё. Лучший из россиян, Александр Логинов, занимает 16-е место.
В общем зачёте у женщин лидирует норвежская биатлонистка Тириль Экхофф. Россиянка Светлана Миронова идёт 17-й.
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