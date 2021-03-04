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Сборная Швеции завоевала «Малый хрустальный глобус» в зачёте женских эстафет

Сборная Швеции завоевала «Малый хрустальный глобус» в зачёте женских эстафет
Биатлон / Кубок мира 0

Сборная Швеции по биатлону завоевала «Малый хрустальный глобус» в зачёте женских эстафет на Кубке мира.

Сегодня, 4 марта, шведки Мона Брорссон, Ханна Эберг, Линн Перссон и Эльвира Эберг стали победительницами эстафетной гонки на восьмом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). После этого Швеция, набрав 216 очков в зачёте женских эстафет, по дополнительным показателям обошла Германию.

В тройку лучших вошла также Франция (204). Сборная России (182) заняла в эстафетном зачёте шестое место.

В Нове-Место национальная команда России в составе Ульяны Кайшевой, Ирины Казакевич, Ларисы Куклиной и Светланы Мироновой заняла седьмое место. Второй результат показала сборная Беларуси, бронзовым призёром стала команда Франции.

Сборная Швеции выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира в Нове-Место, россиянки — 7-е
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