Сборная Швеции завоевала «Малый хрустальный глобус» в зачёте женских эстафет

Сборная Швеции по биатлону завоевала «Малый хрустальный глобус» в зачёте женских эстафет на Кубке мира.

Сегодня, 4 марта, шведки Мона Брорссон, Ханна Эберг, Линн Перссон и Эльвира Эберг стали победительницами эстафетной гонки на восьмом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). После этого Швеция, набрав 216 очков в зачёте женских эстафет, по дополнительным показателям обошла Германию.

В тройку лучших вошла также Франция (204). Сборная России (182) заняла в эстафетном зачёте шестое место.

В Нове-Место национальная команда России в составе Ульяны Кайшевой, Ирины Казакевич, Ларисы Куклиной и Светланы Мироновой заняла седьмое место. Второй результат показала сборная Беларуси, бронзовым призёром стала команда Франции.