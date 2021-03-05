Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место

Текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место
Биатлон / Кубок мира 0
Аудио-версия:

Сегодня, 5 марта, на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия) состоится мужская эстафета. Старт запланирован на 17:20 мск.

В составе сборной России выступят Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию гонки:
текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место

На прошедшем в Поклюке (Словения) чемпионате мира по биатлону сборная России в составе Халили, Елисеева, Логинова и Латыпова завоевала бронзу. Победу одержала Норвегия. Второе место заняла Швеция. Медаль в мужской эстафете стала единственной для сборной России на чемпионате мира 2021 года.

В Кубке наций мужская сборная России занимает пятое место, лидирует Норвегия. Этап Кубка мира в Нове-Место завершится 7 марта.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021