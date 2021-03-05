Сегодня, 5 марта, на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия) состоится мужская эстафета. Старт запланирован на 17:20 мск.
В составе сборной России выступят Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию гонки:
текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место
На прошедшем в Поклюке (Словения) чемпионате мира по биатлону сборная России в составе Халили, Елисеева, Логинова и Латыпова завоевала бронзу. Победу одержала Норвегия. Второе место заняла Швеция. Медаль в мужской эстафете стала единственной для сборной России на чемпионате мира 2021 года.
В Кубке наций мужская сборная России занимает пятое место, лидирует Норвегия. Этап Кубка мира в Нове-Место завершится 7 марта.
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