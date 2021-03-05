Шашилов: поставили на эстафету лучшее, что у нас есть на сегодняшний день

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов поделился мнением о выступлении российских биатлонисток в эстафете на восьмом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Сборная России в составе Ульяны Кайшевой, Ирины Казакевич, Ларисы Куклиной и Светланы Мироновой финишировала восьмой.
«Бежали люди, которые показывали более-менее сильные результаты на чемпионате мира. Казакевич была девятнадцатой-двадцатой, Куклина — четырнадцатой, Миронова — пятой. Поставили лучшее, что у нас есть на сегодняшний день. Да, пошли немножко на поводу у некоторых спортсменов. Но я считаю, что всё нормально.
Идеальная для нас эстафета — это борьба за третье-четвертое места. Надо поменьше брать запасных патронов. Света может работать из шести, Ира — два запасных патрона. Вот, пожалуйста, 40 секунд.
Продолжу ли я работу? Если честно, не знаю. Захотят спортсменки работать со мной — останусь. Не захотят… Желающих много. Это закон жизни», — приводит слова Шашилова «Матч ТВ».
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