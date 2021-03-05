Ирина Казакевич — об эстафете в Нове-Место: соперники не давали шансов

Российская биатлонистка Ирина Казакевич рассказала, как восприняла решение тренерского штаба поставить её на эстафету в рамках этапа Кубка мира в Нове-Место. Сборная России заняла восьмое место.

«Наверное, это было пару дней назад, когда мы сюда приехали. Михаил Викторович Шашилов сказал, что я бегу второй этап. Естественно, я была рада, что меня наконец-то поставили в эстафету. Это заключительная классическая эстафета. Не всё получилось, но в целом — более-менее. Конечно, соперники не давали шансов и стреляли фактически безошибочно. Я брала «допы», поэтому и вышло такое отставание.

Не накопилась ли усталость? Я очень рада находиться здесь. Всё происходит так быстро, что не успеваю за событиями. Поэтому хочется ещё выступать и выступать. До конца осталось несколько этапов, ещё успеем насладиться гонками", — цитирует Казакевич сайт «Матч ТВ».