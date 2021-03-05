Куклина — об экспериментах с составом: надо было раньше думать, а не когда в очках прижали

Российская биатлонистка Лариса Куклина оценила состав команды в эстафете на восьмом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Помимо Куклиной, в составе сборной России в гонке принимали участие Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич и Светлана Миронова. Россиянки финишировали восьмыми.
«Нужное ли выбрано время для экспериментов? Мне кажется, надо было думать об этом раньше. Не за три этапа до окончания сезона, когда нас поджали в очках», — приводит слова Куклиной сайт «Матч ТВ».
Лариса также прокомментировала выступление на своём этапе.
«Хорошая стрельба? Никому ничего не хочу доказывать. У нас есть протоколы и тренеры, которые решают. Я показываю всё, что от меня зависит. Была ли сегодня лучшая Лариса Куклина в сезоне? Надеюсь, что нет. Есть ещё впереди личные старты. Всё же надеюсь на лучшее состояние в этом сезоне и на лучший результат», — сказала Куклина.
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