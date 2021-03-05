Светлана Миронова объяснила промахи в эстафете на этапе Кубка мира в Нове-Место

Российская биатлонистка Светлана Миронова объяснила свои промахи в эстафете на восьмом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Сборная России в составе Ульяны Кайшевой, Ирины Казакевич, Ларисы Куклиной и Мироновой заняла восьмое место.

«Связаны ли промахи связаны с волнением? Возможно. Это было в такой суете. Хочешь, естественно, работать хорошо. Было много желания. И получились промахи. Но я рада, что удалось с каждого первого «допа» все добить.

Когда закончился чемпионат мира и мы вернули свою экипировку, то я испытала большое облегчение. Потому что нас всё-таки предупредили, что, если кто-то увидит российскую символику, то мы получим дисквалификацию. Это немного добавляло какого-то напряга. Всё равно ты слегка переживаешь, мало ли что-то у тебя отклеится. Хотя заклеенных вещей было не так много, но тем не менее", — цитирует Миронову сайт «Матч ТВ».