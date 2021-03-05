Тренер сборной Украины отреагировал на отмену дисквалификации в эстафете в Нове-Место

Главный тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра прокомментировал скандальный инцидент в эстафете на этапе Кубка мира в Нове-Место. Сборная Украины финишировала на четвёртом месте, но после гонки была дисквалифицирована за неправильную передачу эстафеты. Сборная Украины подала апелляцию, и результат был восстановлен.

«Это был не протест, а апелляция. Судьи вначале решили нас дисквалифицировать, но потом мы посмотрели в правилах, а там написано это новое правило — что и контакт с винтовкой является передачей. Потому они ещё раз этот эпизод рассмотрели и вернули всё обратно. Так что это был не протест. Это была моя апелляция.

В этом году в нашей команде есть взаимопонимание. И очень хорошие отношения между спортсменами и тренерами. Зато благодаря этой ситуации было больше радости в конце, когда мы узнали, что с нас сняли дисквалификацию и мы можем радоваться четвёртому месту. Учитывая то, что мы уходили на круг, думаю, четвёртым местом должны быть довольны.

Я думаю, что наша эстафетная четвёрка достойно боролась на всех кругах. Почему бежали этим составом? Даша Блашко хорошо пробежала сингл-эстафету на чемпионате мира, Настя Меркушина на это время тоже была готова на эстафету. Считаю, что на всех этапах мы очень хорошо бежали, особенно Даша отличный первый этап провела. Юлия Джима на тяжёлом втором этапе держалась: и по скорости, и в общем. А Лена Пидгрушная подтвердила свою топ-позицию на финише, потому что по скорости была лучшей.



Настя Меркушина бежала на грани своих возможностей. Но на стрельбе лёжа… На пристрелке был ветер слева, а когда она приехала на стрельбу – штиль. Если бы она сделала поправку два вправо, то уходила бы «с пяти». Но когда смотрю на конечный результат, думаю, что можем быть довольны. Со всеми дополнительными, с кругом и быть четвёртыми… И обыграли сильную команду Норвегии», — цитирует Санитру Biathlon.com.ua.