В IBU отреагировали на возмущение биатлонисток из-за плаката с полуобнажённой женщиной
Генеральный секретарь Международного союза биатлонистов (IBU) Никлас Карлссон прокомментировал слова американской биатлонистки Сюзан Данкли и шведок Ханны Эберг и Моны Брорссон, которых возмутил плакат с полуобнажённой женщиной, висевший в вакс-кабинах на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).
Плакат с полуобнажённой женщиной возмутил биатлонисток на этапе Кубка мира. Фото
«Это ненормально. Мы позаботились о том, чтобы этот календарь сняли. Подобное никак не совместимо с теми ценностями, которые мы намерены отстаивать. Это свидетельствует, что нам нужно работать над этими вопросами», — приводит слова Карлссона Expressen.
Сегодня, 5 марта, на этапе Кубка мира в Нове-Место состоится мужская эстафета. За сборную России выступят Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
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