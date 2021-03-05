В IBU отреагировали на возмущение биатлонисток из-за плаката с полуобнажённой женщиной

Генеральный секретарь Международного союза биатлонистов (IBU) Никлас Карлссон прокомментировал слова американской биатлонистки Сюзан Данкли и шведок Ханны Эберг и Моны Брорссон, которых возмутил плакат с полуобнажённой женщиной, висевший в вакс-кабинах на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).

Плакат с полуобнажённой женщиной возмутил биатлонисток на этапе Кубка мира. Фото

«Это ненормально. Мы позаботились о том, чтобы этот календарь сняли. Подобное никак не совместимо с теми ценностями, которые мы намерены отстаивать. Это свидетельствует, что нам нужно работать над этими вопросами», — приводит слова Карлссона Expressen.

Сегодня, 5 марта, на этапе Кубка мира в Нове-Место состоится мужская эстафета. За сборную России выступят Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.