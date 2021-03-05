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Российские биатлонисты завоевали серебро в эстафете на этапе Кубка мира в Нове-Место

Российские биатлонисты завоевали серебро в эстафете на этапе Кубка мира в Нове-Место
Биатлон / Кубок мира 0
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На восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия) завершилась мужская эстафета. Победу одержала сборная Германия. Российские биатлонисты завоевали серебро, третьи – норвежцы.

Сборная России выступала в этой эстафете тем же составом, в котором завоевала бронзу чемпионата мира. Карим Халили использовал три дополнительных патрона, Матвей Елисеев не допустил ни одного промаха, но национальная команда отставала от соперников на минуту. Александр Логинов взял пять доппатронов и передал эстафету Эдуарду Латыпову седьмым. Российский финишёр был точен в отличие от соперников и выиграл финишную дуэль у норвежца Йоханнеса Бё.

Биатлон. Чемпионат мира. Восьмой этап. Нове-Место, Чехия
Мужчины. Эстафета, 4x7,5 км

1. Германия – 1:12.28,1 (0 штрафных кругов + 5 доппатронов).
2. Россия – отставание 1.21,7 (0+8).
3. Норвегия – +1.33,2 (3+9).

Биатлон. Кубок мира-2020/21. Этап 8, Нове-Место, Чехия
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
05 марта 2021, пятница. 17:20 МСК
Окончено
1
Германия
1:12:28.1
2
Россия
+1:21.7
3
Норвегия
+1:33.2
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