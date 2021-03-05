Каминский: Латыпов — молодец, остальные не очень отработали. Наверное, это наш максимум

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал второе место команды в мужской эстафете на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия).
«Латыпов — молодец. Остальные не очень отработали. Но сегодня немцы были недосягаемы. Так что на сегодня это, наверное, наш максимум. Перед последним этапом я думал, что можно бороться за третье место. Там было порядка 20 секунд. Конечно, надо было бороться за бронзу. Но француз помог. А потом помог и норвежец.
Волновался ли, когда от Эдуарда в 15 секундах был норвежец? 15 секунд — это пограничная цифра. Но сегодня он ходом чувствовал себя поувереннее, поэтому всё получилось нормально. У Эдуарда тактика прохождения дистанции стандартна. Он отрабатывает верхушки подъёма и равнину после подъёма. Так надо идти. На подъёмах Йоханнес посильнее, и он там отыгрывал, а равнину они проходили примерно одинаково.
Волновался ли после этапа Халили? А что там уже волноваться, когда такой большой проигрыш? Там уже поздно волноваться. Карим — молодой спортсмен, не всё получается. С другой стороны, мы же должны его проверять, пробовать. На чемпионате мира он неплохо себя проявил. Думаю, заслужил это место. Пробежал как мог. Будем работать дальше. Получается, две эстафеты с ним — две медали. Значит, надо ставить», — сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».
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