Елисеев: переживал, что не успею встретить Латыпова. Он был на «стойке», а я — в гостинице

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал выступление национальной команды в эстафете на восьмом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Елисеев, Александр Логинов, Карим Халили и Эдуард Латыпов завоевали серебряные медали.

«Я вообще не думал о соперниках. Чисто смотрел на ветровую обстановку. На «лёжке» она была не совсем такой, как на пристрелке. А на «стойке» всё было идеально, просто работал в своё удовольствие.



Переживал ли за Латыпова? Я переживал, что не успею встретить Эдуарда, поскольку в тот момент, когда он стрелял на «стойке», я был в гостинице и переодевался. Нарушил традиции, не подождав? Ну, как видите, всё нормально. Гостиница рядом», — сказал Елисеев в эфире «Матч ТВ».