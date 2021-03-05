Рожков: в эстафете стреляли так себе, но лучше остальных. Победа стала бы сладкой пилюлей
Чемпион мира по биатлону Сергей Рожков поделился мнением о выступлении россиян в эстафете на восьмом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов завоевали серебро.
«Биатлон тем и интересен, что расклады могут меняться. При не очень удачной стрельбе наших соперников, хотя мы сами тоже стреляли так себе. Но были лучше остальных. По ходу проиграли, понятно, как и по сезону. Но ребята настроились, качественно отработали, заняли второе место. Сладкой пилюлей было бы, если бы мы были первыми. Команда у нас есть, мы способны решать высокие задачи. Дальше уже нужна работа тренеров и обслуживающего персонала», — сказал Рожков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Хованцев — об эстафете: нам повезло, тут не могли уже ниже опуститься. Спорное серебро
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