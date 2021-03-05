Матвей Елисеев: продолжаю работать с психологом, но уже не с женой
Российский биатлонист Матвей Елисеев рассказал, что продолжает работать с психологом.
«Я работаю с психологом, но сейчас уже не с женой. Всё-таки дошли до того момента, когда муж с женой уже не имеют право работать. Хотя квалификация у неё, конечно, позволяет. Но сейчас с другим человеком работаю, продолжаю», — приводит слова Елисеева Sportbox.
Напомним, в январе жена Елисеева Анна в грубой форме ответила подписчикам, которые раскритиковали её супруга за неудачное выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).
Сегодня, 5 марта, на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия) российская команда в составе Елисеева, Карима Халили, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова заняла второе место в эстафете.
Матвей Елисеев: что-то надо поменять, но не думаю, что тренера
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