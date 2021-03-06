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Миронова: после чемпионата мира пошёл спад

Миронова: после чемпионата мира пошёл спад
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Светлана Миронова, занявшая 24-е место в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место, рассказала о своём состоянии, а также о стрельбе с картонкой на винтовке.

«Не всё получалось ногами? Аналитику ещё не видела, но по ощущениям — да, гонка была тяжёлая. Пошёл небольшой спад после чемпионата мира. Надеюсь, после этого этапа я вернусь в форму и буду чувствовать себя легче.

Стреляла с картонкой на винтовке? Мы это практиковали летом. Практически на всех стрельбищах солнце светит либо сзади, либо слева. Здесь я впервые вижу, что солнце светит справа. Пришлось ставить картонку от патронов и работать, чтобы солнце не светило в глаза и было хорошо видно диоптр», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».

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