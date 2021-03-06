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Российские биатлонисты стали десятыми в эстафете на ЧМ среди юниоров

Российские биатлонисты стали десятыми в эстафете на ЧМ среди юниоров
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0

Чемпионат мира по биатлону среди юниоров в Обертиллиахе (Австрия) завершился мужской эстафетой 4х7,5 км. Победу одержала сборная Франции, второе место заняли норвежские биатлонисты, бронзовыми призёрами стали чешские спортсмены.

Сборная России, за которую бежали Артём Смирнов, Андрей Вьюхин, Даниил Серохвостов и Михаил Первушин, замкнула топ-10. У россиян, за исключением Первушина, не задалась стрельба. Смирнов и Вьюхин пробежали по штрафному кругу, Серохвостов использовал пять дополнительных патронов.

Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Обертиллиах, Австрия
Юниоры. Эстафета 4х7,5 км

1. Франция – 1:12.48,8 (1 штрафной круг + 8 доппатронов).
2. Норвегия – отставание 13,3 (1+10).
3. Чехия — +1.23,5 (0+11)
...10. Россия — +2.54,4 (2+14).

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