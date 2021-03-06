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Француз Детьё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Нове-Место, Латыпов — 10-й

На восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия) завершилась мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами. Победу одержал француз Симон Детьё. Серебряным призёром стал швед Себастиан Самуэльссон, бронзу завоевал немец Арнд Пайффер. Все призёры стреляли без промахов.

Лучшим из россиян – десятым — стал Эдуард Латыпов, допустивший один промах на «стойке».

Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Нове-Место, Чехия

Мужчины. Спринт, 10 км

1. Симон Детьё (Франция) – 22.58,0 (0 промахов)

2. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – отставание 2,4 (0)

3. Арнд Пайффер (Германия) — +4,4 (0)

...10. Эдуард Латыпов (Россия) – +37,2 (1)

...16. Карим Халили (Россия) — +53,4 (0)

...23. Александр Логинов (Россия) – +59,5 (1)

...34. Матвей Елисеев (Россия) – +1.20,8 (2)

...37. Евгений Гараничев (Россия) – +1.30,2 (1)

64. Кирилл Стрельцов (Россия) – +2.02,5 (2).