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Француз Детьё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Нове-Место, Латыпов — 10-й

Француз Детьё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Нове-Место, Латыпов — 10-й
Биатлон / Кубок мира 0
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На восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия) завершилась мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами. Победу одержал француз Симон Детьё. Серебряным призёром стал швед Себастиан Самуэльссон, бронзу завоевал немец Арнд Пайффер. Все призёры стреляли без промахов.

Лучшим из россиян – десятым — стал Эдуард Латыпов, допустивший один промах на «стойке».

Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Нове-Место, Чехия
Мужчины. Спринт, 10 км

1. Симон Детьё (Франция) – 22.58,0 (0 промахов)
2. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – отставание 2,4 (0)
3. Арнд Пайффер (Германия) — +4,4 (0)
...10. Эдуард Латыпов (Россия) – +37,2 (1)
...16. Карим Халили (Россия) — +53,4 (0)
...23. Александр Логинов (Россия) – +59,5 (1)
...34. Матвей Елисеев (Россия) – +1.20,8 (2)
...37. Евгений Гараничев (Россия) – +1.30,2 (1)
64. Кирилл Стрельцов (Россия) – +2.02,5 (2).

Биатлон. Кубок мира-2020/21. Этап 8, Нове-Место, Чехия
Мужчины. 10 км Спринт
06 марта 2021, суббота. 17:40 МСК
Окончено
1
Симон Детьё
Франция
22:58.0
2
Себастиан Самуэльссон
Швеция
+2.4
3
Арнд Пайффер
Германия
+4.4
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