«Надо было стрелять ноль, там было бы видно». Латыпов — о борьбе за медали в спринте

Российский биатлонист Эдуард Латыпов сравнил десятое место в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия) и на чемпионате мира.

«Можно сказать, что они одинаковы в том плане, что один выстрел отделил от борьбы за пьедестал. В принципе они этим и похожи, что было желание показать хороший результат.

Если вычесть время, которое потерял на штрафном круге, всё равно не попал бы в тройку призёров? Если учитывать, что я секунд 10 потратил на последний выстрел, то думаю, что мне бы хватило. Плюс штрафной круг всё равно забирает силы. Об этом нет смысла думать, как могло было быть. Надо было стрелять ноль, там было бы видно. Думаю, что сейчас, когда гонка уже прошла, надо сделать выводы, стараться исправить ошибки, двигаться дальше и бороться в следующем старте. Слава богу, есть прогресс. Работаем дальше. Чуть-чуть не хватает, но будем исправлять. Я верю в себя, что всё получится», — приводит слова Латыпова сайт «Матч ТВ».