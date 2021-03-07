Владимир Драчёв: в этом году Экхофф нет равных

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал победу норвежкской биатлонистки Тириль Экхофф, одержанную в спринте на 7,5 км на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия).



«И снова Тириль Экхофф. В этом году ей нет равных! Красиво, уверенно и без шансов для соперниц! Серебро — Юлия Джима, Украина. Бронза — Лиза Виттоцци, Италия», — написал Драчёв на своей странице в «Инстаграме».



Напомним, лучшей из россиянок в спринтерской гонке стала Ульяна Кайшева, занявшая 13-е место с одним промахом. Остальные российские биатлонистки оказались за пределами первой двадцатки.



Тириль стала первой женщиной, сумевшей выграть пять спринтерских стартов подряд на Кубке мира после немки Магдалены Нойнер, побеждавшей с января по март 2012 года.

Экхофф повторила достижение Нойнер по победам подряд в спринте