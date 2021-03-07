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Владимир Драчёв: в этом году Экхофф нет равных

Владимир Драчёв: в этом году Экхофф нет равных
Биатлон / Кубок мира 0

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал победу норвежкской биатлонистки Тириль Экхофф, одержанную в спринте на 7,5 км на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия).

«И снова Тириль Экхофф. В этом году ей нет равных! Красиво, уверенно и без шансов для соперниц! Серебро — Юлия Джима, Украина. Бронза — Лиза Виттоцци, Италия», — написал Драчёв на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, лучшей из россиянок в спринтерской гонке стала Ульяна Кайшева, занявшая 13-е место с одним промахом. Остальные российские биатлонистки оказались за пределами первой двадцатки.

Тириль стала первой женщиной, сумевшей выграть пять спринтерских стартов подряд на Кубке мира после немки Магдалены Нойнер, побеждавшей с января по март 2012 года.

Экхофф повторила достижение Нойнер по победам подряд в спринте
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