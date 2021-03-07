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Экхофф выиграла гонку преследования на этапе КМ в Нове-Место, Миронова — 14-я

Экхофф выиграла гонку преследования на этапе КМ в Нове-Место, Миронова — 14-я
Биатлон / Кубок мира 0
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Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала победительницей гонки преследования на восьмом этапе Кубка мира в Нове-Место(Чехия). Второй финишировала представительница Германии Денизе Херрман. Тройку лучших замкнула Марте Рёйселанд.

Лучший результат из россиянок показала Светлана Миронова. Стартовав 24-й, она финишировала 14-й.

Биатлон. Кубок мира. Восьмом этап. Нове-Место
Женщины. Гонка преследования, 10 км

1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 27.28,0 (3)
2. Денизе Херрман – отставание 24,0 (1)
3. Марте Рёйселанд (Норвегия) – +29,3 (3)
4. Линн Перссон (Швеция) – +30,9 (1)
5. Франциска Пройс (Германия) – +35,8 (2)
6. Юлия Джима (Украина) – + 39,8 (2)…
14. Светлана Миронова – 1.49,8 (3)...
21. Ульяна Кайшева – 2.24,2 (3)...
23. Евгения Павлова – 2.31,1 (1)...
36. Ирина Казакевич – 2.57,2 (4)...
58. Лариса Куклина (все – Россия) – 6.30,2 (10)

Биатлон. Кубок мира-2020/21. Этап 8, Нове-Место, Чехия
Женщины. 10 км Гонка преследования
07 марта 2021, воскресенье. 14:00 МСК
Окончено
1
Тириль Экхофф
Норвегия
27:28.0
2
Денизе Херрман
Германия
+24.0
3
Марте Рёйселанд
Норвегия
+29.9
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