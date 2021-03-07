Экхофф выиграла гонку преследования на этапе КМ в Нове-Место, Миронова — 14-я

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала победительницей гонки преследования на восьмом этапе Кубка мира в Нове-Место(Чехия). Второй финишировала представительница Германии Денизе Херрман. Тройку лучших замкнула Марте Рёйселанд.
Лучший результат из россиянок показала Светлана Миронова. Стартовав 24-й, она финишировала 14-й.
Биатлон. Кубок мира. Восьмом этап. Нове-Место
Женщины. Гонка преследования, 10 км
1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 27.28,0 (3)
2. Денизе Херрман – отставание 24,0 (1)
3. Марте Рёйселанд (Норвегия) – +29,3 (3)
4. Линн Перссон (Швеция) – +30,9 (1)
5. Франциска Пройс (Германия) – +35,8 (2)
6. Юлия Джима (Украина) – + 39,8 (2)…
14. Светлана Миронова – 1.49,8 (3)...
21. Ульяна Кайшева – 2.24,2 (3)...
23. Евгения Павлова – 2.31,1 (1)...
36. Ирина Казакевич – 2.57,2 (4)...
58. Лариса Куклина (все – Россия) – 6.30,2 (10)
- 7 марта 2021
-
15:22
-
14:40
-
14:34
-
12:18
- 6 марта 2021
-
22:17
-
19:30
-
18:55
-
18:51
-
17:25
-
16:24
-
15:18
-
14:43
-
14:34
-
14:32
-
14:18
- 5 марта 2021
-
22:27
-
21:46
-
21:33
-
21:30
-
21:30
-
20:51
-
19:31
-
19:28
-
19:24
-
19:10
-
19:03
-
18:55
-
18:35
-
17:41
-
17:01
-
13:57
-
13:37
-
13:00
-
10:35
-
10:35