Марте Рёйселанд показала лучший ход в пасьюте на этапе КМ в Нове-Место, Миронова – 16-я

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд, ставшая серебряным призёром гонки преследования на восьмом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия), показала лучшее время лыжного хода в гонке. Второй результат у француженки Жюстин Брезы. Третью скорость по этому компоненту показала представительница Швейцарии Селина Гаспарин.
Россиянка Светлана Миронова, ставшая 14-й в гонке преследования, показала 16-е время на лыжне, отстав от Рёйселанд на 25,7 секунды.
Биатлон. Кубок мира. Восьмом этап. Нове-Место
Женщины. Гонка преследования. Лыжный ход
1. Марте Рёйселанд (Норвегия) – 22.52,0
2. Жюстин Бреза (Франция)– отставание 0,6
3. Селина Гаспарин (Швейцария) – + 2,4
4. Линн Перссон (Швеция) – + 4,1
5. Тириль Экхофф (Норвегия) – + 6,5...
16. Светлана Миронова — + 25,7
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