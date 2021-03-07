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Марте Рёйселанд показала лучший ход в пасьюте на этапе КМ в Нове-Место, Миронова – 16-я

Марте Рёйселанд показала лучший ход в пасьюте на этапе КМ в Нове-Место, Миронова – 16-я
Биатлон / Кубок мира 0
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Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд, ставшая серебряным призёром гонки преследования на восьмом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия), показала лучшее время лыжного хода в гонке. Второй результат у француженки Жюстин Брезы. Третью скорость по этому компоненту показала представительница Швейцарии Селина Гаспарин.

Россиянка Светлана Миронова, ставшая 14-й в гонке преследования, показала 16-е время на лыжне, отстав от Рёйселанд на 25,7 секунды.

Биатлон. Кубок мира. Восьмом этап. Нове-Место
Женщины. Гонка преследования. Лыжный ход

1. Марте Рёйселанд (Норвегия) – 22.52,0
2. Жюстин Бреза (Франция)– отставание 0,6
3. Селина Гаспарин (Швейцария) – + 2,4
4. Линн Перссон (Швеция) – + 4,1
5. Тириль Экхофф (Норвегия) – + 6,5...
16. Светлана Миронова — + 25,7

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