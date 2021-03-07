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Кайшева – о выступлении на этапе КМ в Нове-Место: забудем, что было тут

Кайшева – о выступлении на этапе КМ в Нове-Место: забудем, что было тут
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева прокомментировала выступление в гонке преследования на восьмом этапе Кубка мира в Нове-Место(Чехия). Ульяна финишировала 21-й.

«Гонка была очень тяжёлой с первых метров: мне не получалось держать скорость, но со стрельбой сначала проблем не испытывала. На последнем рубеже не справилась из-за сильнейшего ветра.

Надеюсь, что моё физическое состояние улучшится к следующему этапу. Забудем, что было тут. Надеюсь также на хорошую стрельбу, не на такую, как на этом этапе», — приводит слова Кайшевой «Р-Спорт».

Победу в гонке одержала норвежская биатлонистка Тириль Экхофф. Второй финишировала представительница Германии Денизе Херрман. Тройку лучших замкнула Марте Рёйселанд.

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