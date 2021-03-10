Расписание 9-го этапа Кубка мира по биатлону сезона-2020/2021 в Нове-Место

С 11 по 14 марта в Нове-Место (Чехия) пройдёт девятый этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.



Биатлон. Кубок мира. Девятый этап. Нове-Место, Чехия

Расписание соревнований

11 марта

19:30 мск – спринт, мужчины.



12 марта

19:30 – спринт, женщины.



13 марта

16:45 – гонка преследования, мужчины.

19:30 – гонка преследования, женщины.



14 марта

12:25 – смешанная эстафета.

15:45 – супермикст.



В общем зачёте Кубка мира у мужчин лидирует действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» норвежец Йоханнес Бё. Лучший из россиян, Александр Логинов, занимает 15-е место.



В общем зачёте у женщин лидирует норвежская биатлонистка Тириль Экхофф. Россиянка Светлана Миронова идёт 17-й.