Александр Логинов: стрельба у меня практически отсутствует по сравнению с тем, что было

Российский биатлонист Александр Логинов оценил выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место. Он занял 19-е место, совершив три промаха.
«Ветровая обстановка однозначно была попроще. Даже не то что попроще, а вполне нормальная погода на рубеже. Практически не было ветра. Можно было и надо было хорошо отстрелять. Где-то поторопился, где-то немножко концентрацию потерял. Такие мелкие недочёты. Из этого и складывается результат.
Стрельба в этом сезоне у меня не такая стабильная, как в предыдущем? Я бы сказал, что не то, что нестабильная, а практически отсутствует по сравнению с тем, что было. Нули в индивидуальной гонке в Антхольце? Да, я понимаю прекрасно. Но если взять общую статистику, то, конечно, цифры скажут совсем другое. С чем это связать? У меня есть ответ. Но об этом надо уже поговорить в конце сезона. Немножко больше проанализировать, и можно будет дать более конкретный ответ. Потихонечку становится легче на дистанции. Это не может не радовать», — цитирует Логинова сайт «Матч ТВ».
Победителем гонки стал норвежец Тарьей Бё.
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