Светлана Миронова об этапе в Нове-Место: если погода не очень хорошая, то всем будет капец

Российская биатлонистка Светлана Миронова оценила погодные условия в Нове-Место, который принимает восьмой и девятый этапы Кубка мира.

«Сейчас погода позволяет работать, хотя ветер есть. Он, допустим, не такой, как был в Оберхофе, не в этом году, в прошлом. В целом — да, здесь очень ветреное стрельбище. И если погода не очень хорошая, то всем будет капец», — приводит слова Мироновой сайт «Матч ТВ».

Светлана также рассказала, как планирует провести 8 марта.



«Это же наш праздник. Будем отдыхать, наверное. И потом продолжим тренировки, подготовку. Если мужчины для нас устроят праздничный ужин, то будет прекрасно», — сказала биатлонистка.

Вчера, 7 марта, победительницей гонки преследования в Нове-Место стала норвежка Тириль Экхофф.