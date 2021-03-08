Светлана Миронова об этапе в Нове-Место: если погода не очень хорошая, то всем будет капец
Российская биатлонистка Светлана Миронова оценила погодные условия в Нове-Место, который принимает восьмой и девятый этапы Кубка мира.
«Сейчас погода позволяет работать, хотя ветер есть. Он, допустим, не такой, как был в Оберхофе, не в этом году, в прошлом. В целом — да, здесь очень ветреное стрельбище. И если погода не очень хорошая, то всем будет капец», — приводит слова Мироновой сайт «Матч ТВ».
Светлана также рассказала, как планирует провести 8 марта.
«Это же наш праздник. Будем отдыхать, наверное. И потом продолжим тренировки, подготовку. Если мужчины для нас устроят праздничный ужин, то будет прекрасно», — сказала биатлонистка.
Вчера, 7 марта, победительницей гонки преследования в Нове-Место стала норвежка Тириль Экхофф.
Куклина о последнем месте в преследовании: думала, вчера было дно. Но нет. Постучали снизу
Рекомендуем вам
- 8 марта 2021
-
08:40
-
08:37
-
08:28
-
08:24
-
08:18
-
08:14
-
08:10
-
08:05
- 7 марта 2021
-
22:22
-
18:47
-
18:45
-
16:08
-
15:22
-
14:40
-
14:34
-
12:18
- 6 марта 2021
-
22:17
-
19:30
-
18:55
-
18:51
-
17:25
-
16:24
-
15:18
-
14:43
-
14:34
-
14:32
-
14:18
- 5 марта 2021
-
22:27
-
21:46
-
21:33
-
21:30
-
21:30
-
20:51
-
19:31
-
19:28
Партнерский контент
Рекомендуем вам