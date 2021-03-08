Американская биатлонистка объяснила свою реакцию на плакат с полуобнажённой женщиной

Американская биатлонистка Сюзан Данкли объяснила свою реакцию по поводу плаката с изображением полуобнажённой женщины, который висел в вакс-кабине на этапе Кубка мира в Нове-Место. Увидев плакат, спортсменка написала в своём «инстаграме»: «Такой календарь посылает ясное сообщение, что в вакс-кабине мне не место, как и другим женщинам. Так вот, если мы хотим гендерного равноправия, то нужно начинать с уважения».
«Проблема в том, что подобных изображений не должно быть на профессиональном рабочем месте. Если это заставляет других людей чувствовать себя некомфортно, то нет причин это делать. Речь о благоприятном профессиональном рабочем пространстве», — приводит слова Данкли сайт «Матч ТВ».
Генеральный секретарь Международного союза биатлонистов Никлас Карлссон после высказываний биатлонисток сообщил, что плакаты были сняты.
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