Хованцев: как мы будем обкатывать молодёжь, если сможем поставить только пять спортсменов?

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев оценил выступление женской команды в нынешнем сезоне.

«Светлана Миронова в прошлом году показывала высокую скорость, а в этом такого нет. Она сейчас совсем не в той форме, в какой хотелось бы её видеть. И со стрельбой у нас проблемы. Чтобы претендовать на что-то, нужно попадать идеально, а у нас не получается.

Сейчас ещё может и квота на спортсменов сократиться. Федерация, тренеры и болельщики хотят видеть молодёжь. А как мы будем обкатывать молодёжь, если сможем поставить только пять спортсменов? Очень много вопросов остаётся. Я понимаю, что решить эти проблемы быстро не получится, но работать над этим надо», — приводят слова Хованцева «Известия».

В Кубке наций женская сборная России занимает пятое место, опережая Беларусь на 53 очка.