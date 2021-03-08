Ярошенко: тренируйся Логинов и Елисеев у Каминского, у нас было бы 3 мощных биатлониста

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко оценил прогресс биатлониста Эдуарда Латыпова. В общем зачёте Кубка мира 26-летний спортсмен занимает 22-е место.

«Важно, что Латыпов верит в тренера. Без этой веры вряд ли можно добиваться стабильных результатов на длинной дистанции. Приведу пример из своей карьеры. Когда я стал двукратным чемпионом мира, то начал задавать вопросы: зачем нужна эта тренировка, зачем та? Это ни к чему хорошему не привело. Плюс Эдуард — непосредственный и скромный парень. Не кичится ничем, мобилизуется в самый важный момент. Не зря он так уверенно бежал последний этап в эстафете. Его прогресс — яркий пример сильной работы тренера Юрия Каминского.

Мне кажется, такие результаты заставят задуматься других спортсменов, правильно ли они всё делали в этом сезоне. Каминский не работал с двумя сильнейшими биатлонистами прошлого сезона — Логиновым и Елисеевым. Он тренировал не самых сильных спортсменов, и один из них стал лидером сборной. Это показатель. Уверен, что если бы Логинов и Елисеев тренировались у Каминского, то, вероятнее всего, у нас было бы три мощных биатлониста на чемпионате мира», — цитируют Ярошенко «Известия».