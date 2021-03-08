Муж Куклиной — о фото Ларисы: откуда цветы? Кто он?

Российская биатлонистка Лариса Куклина на своей странице в «Инстаграме» опубликовала поздравление с 8 Марта.

«Милые дамы, пожелаю каждой, чтоб весна в душе жила, чтоб в сердце радость расцветала, желаю жить, любить, мечтать и каждым мигом наслаждаться, как солнце яркое, сиять и лучезарно улыбаться», — написала Куклина, прикрепив фото с букетом роз.

Пост доступен в «инстаграме» Ларисы Куклиной

Комментарий к посту оставил Михаил Куклин, муж Ларисы. Он написал: «Откуда цветы? Кто он?»

На прошедшем в Нове-Место (Чехия) восьмом этапе Кубке мира по биатлону Куклина в составе сборной России заняла восьмое место в эстафете. В спринте она стала 53-й, а в гонке преследования финишировала последней, 58-й.