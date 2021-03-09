Президент СБР Майгуров объяснил, почему Россия завоевала «мало медалей» на ЧМ

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров оценил результаты чемпионата мира в Поклюке (Словения). Российские биатлонисты завоевали лишь одну медаль, а именно бронзу в мужской эстафете.

«Если брать лидеров – Логинова, Елисеева – понятно, что все рассчитывали на их более успешное выступление. Но, зная их подготовку к сезону, понимаю: ещё хорошо, что были хотя бы такие результаты. Им однозначно не хватило летней подготовки. Тому же Елисееву – по функциональному и стрелковому объёмам. Мы с Матвеем успели дважды поговорить на этот счёт и по телефону, и вживую. Он согласился и даже не спорил с тем, что проделанная им работа недостаточна.

Да, медалей мало, но мы живём не только этим днем и этим чемпионатом мира. От нас ждут побед сегодня, но я смотрю на вещи стратегически – как минимум на ещё один олимпийский цикл. Я вижу совокупность причин, из которых сложился неудовлетворительный результат, и основная связана вовсе не с подготовкой в последние недели перед ЧМ, о чём так много говорила пресса. Эта причина более глобальна.

Согласно заключению нашего аналитического управления ЦСП (Центра спортивной подготовки. — Прим. «Чемпионата»), которому я доверяю, выступление в Поклюке – результат неудовлетворительной летней подготовки. Поговорив лично с лидерами команды, обсудив, что они планировали и что получилось по факту, я осознаю, что недоработок было много», — цитирует Майгурова Sports.ru.